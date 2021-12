Plus de 700 combattants du Kurdistan irakien ont été tués depuis le début de la vaste offensive du groupe jihadiste Etat islamique (EI) en Irak, le 9 juin, a indiqué mercredi le gouvernement de cette région autonome. Au total 727 peshmergas ont péri et 3.564 ont été blessés en six mois, a-t-il précisé dans un communiqué.

