Open de Tennis de Caen : Mathieu contre Gasquet en finale

Le tant attendu Richard Gasquet a ouvert le bal en début de soirée devant un public déjà surchauffé. Pour son retour après la cinglante défaite avec la France en finale de la coupe Davis à Lille il y a dix jours, le Français avait fort à faire face au jeune espoir belge David Goffin. Le chemin vers la finale s'annonçait périlleux. Pour ce remake de la finale de l'année passée, le début de match a très été clairement à l'avantage du Français. Son revers explosif a fait des miracles et il a empoché le 1er set 6 jeux à 4.

Le second set a vu le réveil de David Goffin. Bien aidé il est vrai par les fautes direct de Gasquet comme ce break concédé à un partout dans la seconde manche.... sur une double faute. Le match s'engage alors dans un combat entre deux joueurs de très haut niveau, ils se rendent coups pour coups à tel point qu'il faut en venir au jeux décisif pour les départager.

Malheureusement pour le jeune Goffin, Richard Gasquet fait parler son expérience dans un Zénith en furie pour remporter le 2nd set et la victoire sur un score finale de 6-4 / 7-6.



Gasquet a une fois de plus démontré toute la puissance de son revers pour accéder pour la deuxième année consécutive à la finale de l'Open de Caen.



« C'était une bonne partie ce soir, il y avait un excellent niveau sur le terrain. On voit que Gasquet a beaucoup de talent il est capable de s'adapter rapidement alors qu'il n'avait pas toucher à la raquette depuis plusieurs jours » analyse David Goffin,



« Je n'avais pas repris la raquette depuis 10 jours, le tournois de Caen est important dans ma préparation d'autant que la salle est superbe et le public à fond ! » explique Richard Gasquet



« La sensation du tournoi ! »



2nd match de la soirée avec l'entrée en scène du chouchou du public Caennais : Paul Henry Mathieu face à l'espagnole Roberto Bautista Agut 15ème joueur mondial. Avec déjà deux match dans les jambes, on craignait pour le niveau physique du français, cela s'est quelque peu ressentit.

Le premier set est particulièrement équilibré. A la fin d'une longue bataille sur le tie break, Paul Henry Mathieu empoche le premier set 7 jeux à 6 en une heure de jeux !

Le second set n'est en aucun cas à l'image du 1er. Bautista montre au public Caennais qu'il n'est pas dans le top 15 pour rien, il prend le dessus sur Mathieu physiquement, bien aidé une nouvelle fois par le grand nombre de faute direct du Français. Le score est sans appel 6 jeux à 3, l'espagnol égalise à un jeux partout

Le troisième et dernier set restera à coup sur dans l'histoire de l'open. Alors que l'on pensait Mathieu dans le mal physiquement, PHM sort ses griffes pour atomiser l'espagnol en s'adjugeant le 3ème set 6 jeux à 3 dans un zénith en folie !

Il valide lui aussi son ticket pour la finale de l'Open de Caen mercredi soir face à Richard Gasquet, une affiche digne des plus grands tournois mondiaux !