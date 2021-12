Paris (AFP). Loi Macron: un texte pour déverrouiller l'économie déjà contesté

Le gouvernement français présente mercredi le projet de loi Macron, texte très attendu sur lequel il compte pour "déverrouiller l'économie française", mais déjà décrié par une partie de sa majorité de gauche et plusieurs syndicats de salariés, et dans la rue par les professions juridiques. Touchant à des thèmes aussi divers que le travail du dimanche, les professions juridiques, l'épargne salariale ou la cession de participations de l'Etat, le projet de loi "pour la croissance et l'activité" sera présenté en Conseil des ministres, avant une conférence de presse à l'Elysée du Premier ministre Manuel Valls et du ministre de l'Economie Emmanuel Macron, en présence de cinq autres ministres et de quatre secrétaires d'Etat. Le texte, initialement une réforme des professions réglementées portée par Arnaud Montebourg, prédecessseur de M. Macron à Bercy, a déjà vu son périmètre et son contenu changer à de nombreuses reprises. Si certains pans ont déjà été annoncés, d'autres seront dévoilés ou précisés mercredi. Fortement remontés depuis les premières annonces, l'été dernier, les huissiers, notaires, avocats et autres professions réglementées du droit demanderont à nouveau le retrait du projet mercredi après-midi, lors d'une manifestation où ils espèrent rassembler 50.000 des leurs. L'UNAPL, qui regroupe l'ensemble des professions libérales, appelle pour sa part à descendre dans la rue le 22 janvier. Ces organisations s'opposent en particulier à la libéralisation de l'installation des nouveaux arrivants chez les huissiers, notaires et commissaires-priseurs, au bouleversement des grilles tarifaires et à l'ouverture du capital de leurs sociétés à d'autres professionnels du droit. - Ouverture du dimanche - La possibilité pour les commerces d'ouvrir jusqu'à 12 dimanches par an, contre 5 actuellement, est l'autre mesure qui suscite le plus de controverse. Elle hérisse notamment une bonne partie de la gauche et des syndicats. "Tel qu'annoncé, (le texte) n'est pas votable", a ainsi déclaré mardi l'un des chefs de file des députés PS frondeurs, Christian Paul, critiquant "l'hyper-marchandisation" de la société à laquelle conduirait un élargissement des ouvertures dominicales. "Pour faire un point de croissance, il faut 40 milliards d'euros, je ne les vois pas dans le texte", a quant à elle lancé la rapporteure générale du Budget Valérie Rabault, l'une des animatrices du collectif critique Cohérence socialiste, qui a présenté des propositions pour "aller plus loin". Au-delà du nombre de dimanches travaillés se pose aussi la question de la compensation pour les salariés. Une version provisoire du texte, démentie par Bercy, libérait les entreprises de moins de 20 salariés de l'obligation de verser des compensations salariales. Le secrétaire d'Etat au Budget Christian Eckert a estimé mardi que "le doublement du salaire" des salariés concernés paraissait "être le socle à partir duquel on peut discuter". Les syndicats du secteur du commerce appellent à une manifestation le 16 décembre, toujours sur la question du travail du dimanche. M. Macron assure vouloir dépasser ces inquiétudes. "Ce qui me préoccupe, ce sont les vrais problèmes des Françaises et des Français, c'est qu'après cette loi, les Françaises et les Français vivent mieux, ce ne sont pas des postures, ce ne sont pas des débats faussement idéologiques", a-t-il ainsi déclaré mardi, après avoir présenté son projet au groupe PS au parlement. Il a évoqué "dans les prochaines semaines" un "travail avec le Parlement pour enrichir ce texte, l'améliorer". Le projet de loi sera examiné à l'Assemblée nationale pendant une dizaine de jours à partir du 22 janvier, pour une bataille parlementaire qui s'annonce comme l'une des plus intenses du quinquennat. Après la semaine de mobilisation patronale contre plusieurs mesures gouvernementales, les dirigeants du Medef Thibault Lanxade et Geoffroy Roux de Bézieux ont en revanche estimé que le projet Macron allait "dans la bonne direction". Parmi les autres mesures déjà annoncées figurent la libéralisation du transport en autocar, des dispositifs pour relancer l'épargne et l'actionnariat salariaux, ou encore l'ouverture du capital d'aéroports de province, dans le cadre des cessions d'actifs de l'Etat.

