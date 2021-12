Saint-Lô, Le punk-rock de Tagada Jones en concert au Normandy

Tagada Jones, déjà 20 ans d’existence ! 20 ans aux cours desquels le groupe a parcouru 24 pays, produit plus de 1600 concerts et 7 albums studio, rien que ça ! Les Tagada Jones reviennent pour fêter leurs 20 ans de carrière. Toujours aussi percutant, libre et militant, Tagada Jones revient brûler les planches du Normandy en concert ce vendredi 12 décembre à Saint-Lô.

Pratique : Tarifs Abonnés, 14,00 € Location : 18,00 € Sur place : 22,00 €.

Ecoutez, Nicolas D'Aprigny directeur de la scène de musiques actuelles