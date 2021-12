Armée d'un couteau de boucher, elle veut braquer une pharmacie à Dieppe

Une femme entre ce lundi soir cagoulée et gantée dans la pharmacie du Pollet. Armée d'un couteau de boucher avec lequel elle menace les employés, elle brandit un papier. "Donne moi de l'argent", y est-il inscrit. Mais l'employée refuse de donner la caisse.

L'agresseur n'insiste pas et ressort, non sans renverser un présentoir rempli de produits. Elle prend la fuite. Malgré un plan de recherche mis en place par la Brigade de Sûreté Urbaine de Dieppe et une enquête de voisinage, elle n'a toujours pas été retrouvée.