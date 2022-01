Tennis de table : des leaders samedi à Argentan !

Tout d'abord en Nationale 1 messieurs où Montpellier viendra tenter d'obtenir son maintien en battant Argentan, leader de cette poule. Si ce match de N1 a un gros enjeu pour les visiteurs en vue d'un maintien, les 2 autres rencontres seront de véritables finales :

La nationale 3 Féminine possède un petit point d'avance sur ses adversaires du soir, Neuville en Ferrain, équipe nordiste de la banlieue de Tourcoing. L'équipe victorieuse ce samedi sera championne de son groupe, mais les 2 équipes ont d'ores et déjà l'assurance d'accéder à la nationale 2 dès janvier.



La troisième confrontation en pré-nationale Messieurs sera également une finale, entre Argentan et Quevilly. Match indécis et à gros enjeu puisque le vainqueur obtiendra son billet pour la Nationale 3. Un match nul suffirait au bonheur des ornais puisqu'ils possèdent un point d'avance sur leurs adversaires haut-normands.



Le club Argentanais est heureux de proposer 3 belles affiches avec ses 3 équipes qui pointent en tête. L'objectif essentiel était l'accession de l'équipe féminine N2, d'ores et déjà atteint. Le bon parcours de la pré-nationale qui est à un match de la montée n'était pas un objectif prioritaire, pas essentiel pour l'effectif ornais, mais ils ont cumulé les victoires pour se retrouver dans cette position palpitante.