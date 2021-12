Interview de Miss Rouen : “J’ai vécu deux mois de pur bonheur”

Pourquoi avez-vous décidé de participer à l’élection de Miss Rouen ?



“Je ne connaissais pas du tout cette élection. C’est ma famille qui m’a encouragée à participer l’année dernière, mais je n’ai pas été élue. Mais les mois de préparation m’avaient tellement apporté en aisance et en confiance que j’ai voulu me présenter à nouveau.”



Qu’est-ce qui a changé dans votre quotidien ?



“Je commence déjà à participer à des événements tels que les portes ouvertes de la SNPA ou la collecte de la Banque Alimentaire, à laquelle je participe chaque année. Il y aura aussi des salons du mariage ou des repas avec des comités de quartiers tout au long de l’année. J’adore m’investir dans des projets, j'étais déjà épanouie avant mon élection mais depuis, c'est encore mieux.”



Et la prochaine étape, c’est Miss Seine-Maritime ?



“C’est un concours très sélectif et mon mètre 69 ne me le permet pas. Je vais me concentrer sur cette année. J’ai vraiment vécu deux mois de pur bonheur, j'ai rencontré des filles géniales, j’espère garder contact avec elles.”