TV News: Orange Sports passe au clair

Pour tous les amateurs de sport, la chaîne Orange Sports diffusera en clair ses programmes du 27 novembre au 4 décembre prochain. Au programme de la semaine, 2 matchs de LIGUE 1 Bordeaux-Lille et Marseille-Rennes. Il y aura aussi des documentaires consacrés à Mohammed Ali et Didier Drogba et ce en plus des programmes habituels d'Orange Sports.

La chaîne AB1 va consacrer 2 nuits à la série True Blood. A noter que la chaîne diffuse la 1ère saison depuis le 22 novembre. Rendez-vous le 21 décembre pour la première nuit spécial et le 28 décembre pour la seconde.

Enfin, Karine Ferri a lancé hier une nouvelle émission de Télé réalité sur Direct 8, "l'amour au menu", dans ce programme, un célibataire invite à diner 3 prétendantes dans l'espoir de trouver l'âme soeur. L'émission est donc diffusée chaque soir en prime time sur Direct 8.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: NCIS enquêtes spéciales avec 3 épisodes à partir de 20H50.