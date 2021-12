Débat sur la réunification de la Normandie, les images

Trois caractères, trois profils, trois parcours... trois amoureux de la Normandie pour débattre de son avenir et de celui de ses départements (retrouvez des extraits ici) en direct sur Tendance Ouest, le lundi 8 décembre, de 12h00 à 13h15.

C'est Alain Lambert qui est arrivé le premier dans les studios caennais de Tendance Ouest. Le juriste, notaire de profession et ancien ministre est précis dans ses propos, même en "off". Il a le regard affuté de ceux qui n'aime pas le hasard et l'improvisation. Une certaine élégance... une élegance certaine.

Nicolas Rouly arrive de Rouen. Le jeune président du conseil général de Seine-Maritime à moins de 40 ans. Derrière les lunettes et le visage rond de l'ancien secrétaire national du Mouvement des jeunes socialistes (MJS), une intelligence alerte. Mention très bien au bac, Sciences-Po, maitrise de droit public, Sorbonne,... L'avocat a tout du parcours d'un surdoué. L'homme est rapide et sans aucun complexe lorsqu'il échange avec les deux "monuments" de Basse-Normandie présents ce jour là.

Quand Jean-François Le Grand s'avance dans les locaux, c'est avec son oeil qui pétille, son humour affuté et la liberté de parole des hommes d'expérience. Depuis quelques mois, le président du département de la Manche est comme au dessus de la mêlée, des polémiques et des humeurs partisanes. En mars prochain, il quittera volontairement la présidence du conseil général... Peut être l'une des clefs de sa fraicheur et de son "bon sens".