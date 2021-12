Des soignants d'Ebola en repos à Ouistreham

Selon l'Agence régionale de santé, ces professionnels de santé ont exercé leurs fonctions dans le centre de traitement de Macenta en Guinée, géré par la Croix Rouge française. Ces personnes effectuent, à titre privé, un stage de repos et de récupération après plusieurs semaines passées en Afrique de l'Ouest. Elles ont donc choisi Ouistreham et sa thalasso pour leur bien-être.



"Dans un souci de préserver la vie privée et les données personnelles de ces personnes, l'ARS ne donnera pas d'autres informations et demande aux médias de respecter également la vie privée de ces personnes", indique l'ARS dans un communiqué.