Berlin (AFP). Amazon Allemagne: nouvelle grève à l'approche de Noël

Plusieurs centaines de salariés allemands du groupe de commerce en ligne américain Amazon étaient en grève lundi, nouveau chapitre d'un conflit social qui dure depuis le printemps 2013. Quelque 500 salariés du centre de logistique de Bad Hersfeld (ouest) ont cessé le travail, a indiqué dans un communiqué le syndicat des services Verdi, à l'origine du mouvement. A compter de 14H00 GMT la grève devait être étendue au centre de Leipzig (est). Verdi, en conflit ouvert avec la direction d'Amazon Allemagne sur les salaires, veut "augmenter la pression sur Amazon pendant la période d'activité de Noël". Avec les offres de Noël, et notamment les promotions proposées par Amazon dans le cadre d'une opération baptisée "Cyber Monday", "les volumes de commandes et la pression au travail ont encore nettement augmenté", affirme Verdi. Amazon emploie environ 9.000 salariés dans neuf centres logistiques en Allemagne. Ils sont actuellement payés selon la grille des salaires du secteur de la logistique et Verdi réclame qu'ils le soient selon les salaires en vigueur dans la distribution, plus élevés. Amazon, pour qui l'Allemagne est le plus gros marché hors des Etats-Unis, a accordé pour le moment des primes exceptionnelles jugées insuffisantes par le syndicat. Les centres de Bad Hersfeld et Leipzig sont les plus touchés par les grèves à répétition organisées depuis plus d'un an par Verdi. La saison de Noël 2013 avait aussi été marquée par des arrêts de travail, mais selon Amazon, qui recrute pour cette période de l'année des milliers d'intérimaires, l'activité n'en avait pas été perturbée.

