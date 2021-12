Saint-Etienne-du-Rouvray : ivre, il incendie plusieurs véhicules

Dimanche 7 décembre à 23h30, la brigade Anti-Criminalité est requise pour trois feux de véhicules dans le quartier de la Houssière à Saint-Etienne-du-Rouvray. Selon les renseignements fournis par la police, des riverains seraient parvenus à interpeller l'auteur des faits, rue du Velay.

En arrivant sur les lieux, un témoin indique aux policiers avoir aperçu un jeune incendier une Peugeot 106 rue du Vexin. Il aurait alors suivi l'incendiaire rue du Vivarais où il l'aurait surpris en train de mettre le feu à un deuxième véhicule, une Citroën AX.

Le témoin aurait alors tenté d'interpeller le jeune, qui aurait pris la fuite. Des jeunes du quartier seraient venus prêter main forte au témoin et tous ensemble sont parvenus à interpeller l'incendiaire.

Ce dernier, âgé de 21 ans, et demeurant à Saint-Etienne-du-Rouvray, a le bras droit dans le plâtre et semble alcoolisé, tenant des propos incohérents. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

En tout, trois véhicules ont été brûlés, dont un qui était stationné dans une cour d'habitation, occasionnant l'incendie d'un cabanon de jardin, d'une porte d'entrée ainsi que d'une fenêtre.