A l'occasion de la 36ème édition du festival des Trans Musicales qui s'est déroulé à Rennes du 3 au 7 décembre, la scène bas-normande était bien représentée.

Les caennais de My Summer Bee ont fait danser le public de l'Etage, le vendredi 5 décembre, dévoilant leurs sonorités acidulées et énergiques. Offrant un show punchy, le quintet caennais d'électro-pop a conquis un public envoûté par l'énergie et les mélodies entêtantes de ces bas-normands.