Sanaa (AFP). Yémen: 70 migrants éthiopiens se noient dans le naufrage de leur bateau

Soixante-dix migrants éthiopiens sont morts noyés dans le naufrage d'une embarcation au large du Yémen, à l'entrée de la mer Rouge, a annoncé le ministère yéménite de l'Intérieur sur son site internet. L'embarcation qui transportait ces migrants clandestins en provenance de la Corne de l'Afrique a chaviré au large d'Al-Makha, une ville portuaire du Yémen, près du détroit de Bab al-Mandeb, a indiqué dimanche soir le ministère. Il n'a pas précisé la date du naufrage, causé selon lui par de mauvaises conditions climatiques. "Tous ceux qui se trouvaient à bord sont morts. Ils étaient au nombre de 70, tous des Ethiopiens", a ajouté le ministère. Les accidents mortels sont fréquents pour des migrants africains essayant de rejoindre le Yémen via la mer Rouge et le golfe d'Aden. Le 31 mai, 60 migrants somaliens et éthiopiens, ainsi que deux Yéménites membres d'équipage, s'étaient noyés au large des côtes du Yémen dans le naufrage de leur embarcation. Les migrants africains, principalement des Ethiopiens et des Somaliens fuyant la pauvreté ou les violences, s'introduisent habituellement dans le sud du Yémen par bateau avant de poursuivre leur périple en direction de la frontière de l'Arabie saoudite, riche pays pétrolier. Au cours des cinq dernières années, plus de 500.000 personnes, principalement des Somaliens, des Ethiopiens et des Erythréens, ont rejoint le Yémen via le golfe d'Aden et la mer Rouge, en embarquant sur des navires surchargés. Le Yémen accueille jusqu'à 2 millions de migrants, en grande majorité infiltrés illégalement dans ce pays de la Péninsule arabique, selon des estimations non officielles couramment citées par des experts et des associations humanitaires.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire