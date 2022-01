Il a neigé sur Caen !

Les premières neiges sont tombées sous forme de grêlons et de grésil en début d'après-midi, rendant effectivement les chaussées glissantes. Les pompiers ont relevé plusieurs voitures sur le bas-côté, en particulier sur l'A13, mais seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Sur l'A84 comme sur les routes principales autour de Caen, les véhicules roulent très lentement, le tramway a été arrêté et la ville tourne au ralenti.



La perturbation neigeuse a d'abord débuté sur le Bessin avant de se déplacer vers l'est et le Pays d'Auge. A Caen, il a neigé de manière discontinue tout l'après-midi. On compte encore à 17h plusieurs centimètres dans le centre-ville et dans les environs, mais la neige a cessé de tomber.



