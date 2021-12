Open de Tennis de Caen : une victoire dans la douleur de Paul Henri Mathieu

Malgré une place de 97ème joueur mondial, Paul Henri Mathieu a dû batailler durant trois sets face au vainqueur des qualifications Romain Jouan qui a joué crânement sa chance !

P.H.M débute la partie de la meilleure des manières s'emparant du premier set assez facilement 6 jeux à 4. Alors qu'on aurait pu le croire abattu, Romain Jouan ne se laisse pas intimider dans la seconde manche et tient tête à l'ancien n°12 mondial. Romain Jouan l'emporte 6-4.

Romain Jouan tente le tout pour le tout

Le dernier set est plutôt tendu, les fautes directs s'enchainent de châque coté, les premières balles de services se font rares. On sent même sur certains points de l'agacement de chaque coté. D'un niveau très équillibré, il est vite apparu que ce troisième et dernier set ne pouvait se finir qu'au jeu décisif, ce qui fut le cas. A 6 points à 5, Romain Jouan est sur le point de créer la sensation passant à un point du match, il n'en fut rien.

Dans le jeu décisif, Paul Henri Mathieu fait parler son expérience pour conclure l'affaire en trois sets : 6-4 , 4-6 , 7-6. Il se qualifie donc pour les quarts de finale qui auront lieu ce lundi 8 décembre dès 18h30.