Football: 6e victoire consécutive pour le FC Rouen !

Avec un doublé de Nadir Chabbi contre son ancien club à la 9e et à la 40e minute puis un dernier but dans les arrêts de jeu par Jérémie Prieur les diables rouges remportent une précieuse victoire qui leur permet, grâce au match nul d’Evreux sur le terrain de Grand-Quevilly 1-1 de revenir à hauteur du club Eurois. Les Rouennais ont un match de plus à disputer et en cas de défaite, les deux équipes auraient le même nombre de points.

Retour au stade Diochon le samedi 13 décembre avec la réception d’EU.