Paris (AFP). Valls se voit à Matignon jusqu'à la fin du quinquennat en 2017

Manuel Valls a déclaré dimanche sur France 2 être à Matignon "pour assumer les responsabilités" de Premier ministre "jusqu'à la fin du quinquennat" de François Hollande en 2017. "Je veux exercer pleinement cette responsabilité qui est de servir mon pays et j'irai jusqu'au bout tant que j'ai la confiance du président de la République, le soutien de la majorité, la capacité de changer le pays", a affirmé le chef du gouvernement, interrogé à propos des rumeurs évoquant l'hypothèse de son départ de Matignon dans les prochaines semaines. Manuel Valls a dit être "là pour assumer ces responsabilités jusqu'à la fin du quinquennat". "C'est ce que nous avons convenu avec le président de la République, et je ne suis pas un déserteur", a-t-il ajouté. Le chef du gouvernement a mis en avant les "difficultés du pays", comme "le chômage, la précarité, l'enjeu du terrorisme". "Vous croyez que je partirais pour préparer je ne sais quelle étape, je ne sais quel destin ? Non!", a affirmé Manuel Valls. Il a rappelé avoir "souvent dit que le problème de la gauche était d'assumer l'exercice du pouvoir dans la durée".

