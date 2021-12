Washington (AFP). Guantanamo: arrivée en Uruguay de six détenus

Six détenus de la prison militaire américaine de Guantanamo - quatre Syriens, un Palestinien et un Tunisien -, sont arrivés en Uruguay tôt dimanche matin et ont été transférés dans un hôpital militaire, selon l'hebdomadaire Busqueda dans sa version en ligne. "Les six prisonniers de Guantanamo sont arrivés tôt ce matin en Uruguay. Des journalistes de Busqueda ont assisté à leur transfert", a écrit l'hebdomadaire qui avait fait état en mars de la tenue de négociations visant à concrétiser cette opération.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire