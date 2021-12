Créteil (AFP). Cazeneuve: faire de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une cause nationale

Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a appelé dimanche à "faire de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une cause nationale", quelques jours après l'agression à Créteil d'un couple ciblé pour ses origines juives. Dans un discours tenu lors d'un rassemblement de plusieurs centaines de personnes contre le racisme et l'antisémitisme à Créteil, le ministre a affirmé "connaître le sentiment d'inquiétude qui traverse la communauté juive de France" face à un phénomène, "véritable pathologie sociale", en nette recrudescence en France.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire