Donetsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: ballottés d'une guerre à l'autre, le triste destin d'étudiants étrangers à Donetsk

Il avait quitté Bagdad dans l'espoir de faire ses études d'odontologie loin des bombardements. En 2006, alors qu'il posait les pieds hors d'Irak, Wissan était loin de s'imaginer que sa destination, Donetsk, dans l'Est de l'Ukraine, serait elle aussi en proie huit ans plus tard à un conflit meurtrier. "J'ai voulu déménager à Donetsk car il y avait la guerre en Irak. Pour étudier. Ca bombardait à Bagdad en 2006. C'était très dur", explique Wissam Fawzi, 29 ans, dans les locaux de l'Université de médecine de Donetsk. "J'avais des connaissances à Donetsk qui m'ont dit que la ville était jolie, que les gens étaient sympas", ajoute-t-il dans un russe parfait. Mais aujourd'hui, un conflit meurtrier entre rebelles prorusses et forces loyalistes ukrainiennes, qui a fait plus de 4.300 morts en près de huit mois selon l'ONU, fait rage dans la région de cette "jolie" ville "sympa", devenue un des bastions de la République populaire autoproclamée de Donetsk (DNR). Les bombardements, quasi-quotidiens, résonnent jusque dans les locaux de l'université de médecine, classée la meilleure d'Ukraine l'année dernière. Des panneaux indiquant les abris les plus proches sont visibles partout sur les murs de cette institution vieille de 84 ans. "Parfois, ça fait peur. Quand les bombardements se rapprochent, quand le bruit est très fort, quand j'ai l'impression que c'est tombé juste à coté!", raconte un étudiant indien de 23 ans, refusant de donner son nom. "Mes parents aussi se font bombarder. Et maintenant ils ont peur pour moi", déplore de son côté Mohammad Jaro, un jeune syrien de 24 ans. - Fuite des étudiants - Selon les chiffres délivrés par l'université, si plus de 2.000 étudiants étrangers, issus de 57 pays différents, étudiaient "avant la guerre" à la faculté de médecine, d'odontologie et de pharmacie, aujourd'hui ils ne sont plus que 84. La plupart venaient d'Irak, de Syrie, de Palestine, du Nigeria, du Ghana, de Jordanie ou de pays de l'ex-URSS, attirés par le prix abordable et la qualité des enseignements dispensés, explique le recteur de l'Université de médecine, Bogdan Bogdanov. C'est aussi "une tradition qui remonte à l'URSS. Nous avions des liens très forts avec ces pays et nous les avons conservés jusqu'à aujourd'hui", ajoute cet homme de 43 ans, qui a pris ses fonctions il y a un mois, suite au départ de son prédécesseur ayant lui préféré quitter la région, où les autorités de Kiev ont coupé le financement de tous les services publics. A l'époque soviétique, plusieurs établissements avaient en effet pour objectif de former les futures élites des pays émergents, tout en propageant l'idéologie communiste. Lorsqu'ils arrivent à Donetsk, les étudiants passent tout d'abord leur première année à étudier le russe et ont ensuite le choix entre des enseignements de médecine en langue locale ou bien en anglais. - Diplôme russe? - Outre la peur liée aux tirs et aux bombardements quasi-quotidiens, un autre élément préoccupe les étudiants : quel diplôme vont-ils recevoir? Et comment va-t-il être reconnu à l'étranger?

