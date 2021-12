Paris (AFP). Doté de sa charte, le PS veut affronter la thatchérisation de la droite

Après le chantier de "l'identité" socialiste, clos samedi à Paris, le Parti socialiste va poursuivre sa mue en s'attelant à sa réorganisation pour, fort de cette "remise en forme", affronter "la thatchérisation de la droite" et "l'hégémonie réactionnaire". Nouvelle carte d'identité du PS voulue par Jean-Christophe Cambadélis, la "charte des socialistes pour le progrès humain" est un "texte novateur, cohérent et rassembleur. Il fait sens et porte les nouvelles couleurs du PS", a-t-il affirmé samedi, à la clôture des "Etats généraux des socialistes", processus de trois mois qui a abouti à ce texte. C'est fort de ce texte - approuvé par 78,5 % des militants (7% contre, 14,7% se sont abstenus, avec une participation de 32,5%) - que le premier secrétaire entend "affronter deux ennemis. "La thatchérisation de la droite" d'abord, défendue selon lui aussi bien par Nicolas Sarkozy l"'Abrogator" qu'Alain Juppé ou François Fillon. Leur projet est "une violence inouïe contre notre modèle social et républicain", a-t-il dit. Autre danger: "la nouvelle hégémonie culturelle du bloc réactionnaire anti-républicain", dans un contexte de "zemmourisation" des esprits. Cet ennemi "redoutable, (est) déjà en ordre de bataille pour 2017", a-t-il dit au sujet Marine Le Pen", avec sa "ligne politique toute tracée : le souverainisme xénophobe". "Nous n'avons pas le droit à l'échec", a-t-il dit, sinon "nous emmenerions toute la gauche avec nous". Ce texte d'orientation politique dans les domaines les plus divers, qui promeut "l'éco-socialisme" et une "alter-Europe", servira à la formation des militants. Et pour "continuer la discussion", le parti publiera par ailleurs 1.500 propositions issues du processus, a annoncé le numéro deux Guillaume Bachelay. Samedi, les débats étaient aussi tournés vers l'actualité et l'aile gauche a profité de cette tribune pour dire leur hostilité au projet de loi d'Emmanuel Macron sur la croissance, qui selon eux comporte trop de "reculs sociaux". Parmi les "ténors" et ministres, seuls étaient présents le président de l'Assemblée Claude Bartolone et les ministres Marylise Lebranchu et Jean-Marie Le Guen, pour un rendez-vous sans grande ferveur de quelques centaines de militants et délégués. - 'Parti de masse' - La prochaine étape de "la remise en forme de la maison socialiste" va à présent porter sur l'organisation, pour faire du PS un parti "plus transparent, plus connecté, plus efficace", selon son premier secrétaire. Transparence, notamment sur les finances du parti. Un parti "plus connecté" pour les militants, qui pourront à partir de début 2015, suivre chaque jour sur internet "la minute du PS", position du parti, diffusée depuis un studio TV spécialement conçu à cet effet à Solférino. Au titre de l"'efficacité", le PS entend surtout "ouvrir la maison" et faire du PS un "parti de masse" de 500.000 militants et de 1 à 1,5 million de sympathisants en 2017. Il va donc changer le mode d'adhésion, aujourd'hui "parcours du combattant", subordonné au bon vouloir de la section et marqué de forts délais d'attente. Désormais, chaque militant pourra faire adhérer plusieurs personnes. Le prix des cotisations, variable en fonction des revenus, est aussi à l'étude. Le PS compte 150.000 militants, dont seulement 60.000 à 70.000 à jour de cotisation, contre 170.000 fin 2013. "On a 7.000 nouveaux adhérents depuis septembre", se réjouit toutefois M. Cambadélis. Ces propositions seront soumises à l'approbation du bureau national (exécutif) de mardi et du Conseil national (parlement) du 13 décembre. Enfin, fin janvier, le PS planchera sur les "fractures territoriales et l'esquisse du projet pour les départementales et régionales" de mars et fin 2015.

