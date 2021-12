Sortir dans l'Orne : lundi 8 décembre

Vendredi et tout ce week-end, c'est le marché de Noël à Argentan sur la place de la mairie. Au programme : village de Noël, produits locaux, artisanat et petit train gratuit. Des animations seront proposées avec le chalet du Père-Noël, des artistes de rue, des démonstrations de danse ou encore la présence de lutins géants.



A partir de vendredi et tout ce week-end, la ville de l'Aigle accueillera plus d'une cinquantaine d'exposants sur la Place Boislandry pour son traditionnel marché de Noël. Le marché sera ouvert le vendredi de 18h à 21h30 et le samedi et dimanche de 10h à 19h. De nombreuses animations seront proposées pendant les 3 jours.



Ce samedi à Alençon se déroule la 2ème édition du World invasion battle. C'est une compétition internationale de danse hip-hop. Les meilleures équipes du Japon, de Russie, des Etats-Unis, du Maroc, des Pays-Bas, d'Allemagne, du Panama et de France vont s'affronter. Rendez-vous samedi au parc Anova d'Alençon. A 14h30, championnat de France et à 20h30 championnat mondial.