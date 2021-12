Finale régionale du concours de plaidoiries : une Viroise représentera la Normandie

Dix équipes étaient ce matin, vendredi 5 décembre, en compétition pour représenter la Normandie lors de la finale nationale le 30 janvier prochain. A une large majorité, Juliette Latchimy, élève en classe de 1ère scientifique, a été désignée par le jury.

Sa plaidoirie, «Un couloir pour la vie» dénonçait la peine de mort aux Maldives, rétablie par le gouvernement en avril dernier, y compris pour les mineurs. Avec cœur et conviction, la jeune femme a su convaincre.

C'est en venant l'an dernier au concours de plaidoiries des avocats que Juliette Latchimy s'est découvert l'envie de plaider. Et elle a commencé à travailler son texte, très tôt. Écoutez la gagnante :

Juliette Latchimy Impossible de lire le son.

La jeune fille a aussi reçu le prix « Coup de coeur » des lycéens, attribué par 250 élèves de l'académie.

Paul de Bussac et Alice Cardin de l'Institution Saint Joseph (Le Havre) ont remporté le second prix avec «Éduqués pour tuer, destinés à mourir». Le troisième prix est revenu à Thomas Gallice du lycée Jean François Millet, Tourlaville pour « Welcome to Maldives ! »