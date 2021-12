Normandie : 310 millions d'euros investis pour la Vallée de Seine

Le courrier adressé fin 2013 par des élus locaux au Premier ministre de l'époque Jean-Marc Ayrault a donc porté ses fruits. Un an plus tard, ils ont obtenu un CPIER spécifique au développement de la Vallée de Seine. Montant de la somme ainsi obtenue : 310 millions d'euros qui serviront notamment au financement de la Ligne Nouvelle Paris Normandie, de la ligne Serqueux-Gisors, au soutien de la recherche normande à Caen ou encore aux opérations d'aménagement portuaire au Havre, à Rouen et à Cherbourg.

"La bataille de l'investissement"

Ce CPIER s'ajoute aux autres Contrats Plan Etat-Région plus classiques. Pour Laurent Beauvais, président de la région bas-normande, ses homologues haut-normand et franciliens Nicolas Mayer-Rossignol et Jean-Paul Huchon, pour les présidents des départements de l'Eure et de Seine-Maritime Jean-Louis Destans et Nicolas Rouly, pour le président de la Métropole Frédéric Sanchez, la nouvelle est bonne :

"Depuis plus d'un an nous nous battions, avec de nombreux élus locaux et représentants de la société civile, pour que la Vallée de la Seine, territoire stratégique d'intérêt national, bénéficie d'investissements et d'engagements nationaux. Cette bataille de l'investissement, nous sommes en train de la gagner." Et d'ajouter que la mise en place de ce SPIER est le "tout premier en France à ce niveau d'engagements".