FC Bayeux - Ménard : “Ça marque une carrière”

Que ressentez-vous après cette victoire ?

Tout d'abord, on savait qu'on aurait besoin d'un exploit pour se qualifier contre une équipe de CFA 2 qui en plus, jouait chez elle. Cela passait par le collectif. On a vu une équipe soudée. On n'a rien lâché. On s'attendait à être acculé sur notre but. On a bien résisté, grâce notamment à notre gardien Bazou (Jérémy Bazire, ndlr), et on a ensuite joué les coups à fond. C'est quelque chose qui marque dans une carrière amateur. Ça serait bien de marquer l'histoire du club également en allant au-delà du huitième tour.



Et le championnat ?

On manque souvent de forces en championnat quand on fait un parcours en Coupe de France. Il faut vite retomber sur terre. C'est assez compliqué en championnat. Il nous faut prendre des points rapidement si on veut terminer dans les cinq premiers. Le coach est là pour nous “reconcentrer” sur ce sujet.



Bayeux accueillera Le Mans (Ligue 2) pour le prochain match de Coupe de France.





