Paris (AFP). SNCF: la plupart des trains roulent malgré la grève des contrôleurs

La grève des contrôleurs SNCF lancée jeudi soir par deux syndicats entrainait des perturbations réduites vendredi, avec un trafic normal sur le réseau francilien et la plupart des TGV, les réseaux TER et Intercités étant davantage affectés. La journée de samedi devrait être du même acabit. Le préavis des deux syndicats, qui craignent pour l'avenir du métier de contrôleurs et réclament des embauches, court de jeudi 19H00 à dimanche 08H00. Ils représentent plus de 65% des voix chez les 10.000 contrôleurs. Pour vendredi, la CGT-cheminots a déposé un deuxième avis de grève, étendu à toutes les catégories de personnel. La grève est selon les syndicats bien suivie, par "plus d'un contrôleur sur deux", estime le porte-parole de SUD, Christophe Fargallo. La SNCF communiquera dans la matinée le taux de grévistes. Mais les annulations restent limitées car une partie des trains peuvent rouler sans contrôleurs et les agents disponibles ont été réaffectés. Sur 15.000 trains journaliers, la très grande partie roule, assure la SNCF, sans plus de précisions. Ainsi, le service devait être "normal" vendredi comme samedi sur toutes les lignes d'Ile-de-France, qui concentre 60% du trafic, comme sur la plupart des lignes internationales et à grande vitesse, à l'exception du TGV Sud-Est. Gare du nord, la grève passe quasi inaperçue. Christine, Thérèse et Jacqueline "se sont renseignées sur internet" pour s'assurer que le Thalys de 8h25 devant les mener à Amsterdam "pour un week-end entre filles" partait bien. Le mouvement d'action des contrôleurs perturbe en revanche les TER, avec en moyenne 2 liaisons (train et/ou car) sur 3 prévues. La situation sera plus difficile pour les usagers des TER Lorraine, Limousin et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Selon la SNCF, un TER sur deux en PACA est prévu. Pour les Intercités, la prévision est de 7 trains sur 10 vendredi. Gare d'Austerlitz, "tous les trains de nuit ont été supprimés", souligne M. Fargallo. Dans la région de Metz-Nancy, la grève pourrait se prolonger au-delà des deux jours prévus, a-t-il précisé. Samedi, la circulation s'améliorera sur ces lignes Intercités, avec 8 trains sur 10. "Toutes les lignes d'Ile-de-France continueront à circuler normalement, tout comme le TGV", précise la SNCF dans un communiqué. Sur le TGV Sud-est néanmoins, les perturbations s'accentueront, avec un tiers d'annulations en moyenne, comme pour les TER. - Retour à la normale dimanche matin - La SNCF prévoit "un retour progressif à la normale dimanche matin à partir de 8 heures". Les syndicats s'opposent notamment à la suppression sur certains trains d'une présence systématique du contrôleur au profit de contrôles groupés et ciblés et craignent une généralisation du dispositif EAS (Équipement agent seul), qui permet de faire circuler les trains avec le seul conducteur à bord. L'évolution des carrières et du métier de contrôleur génère des "inquiétudes" profondes, selon les deux syndicats, qui pointent également des effectifs en "tension". La SNCF a promis 143 entrées en formation de futurs contrôleurs au premier trimestre 2015. Mais selon Olivier Gendron (CGT), il manque 436 contrôleurs rien que "pour assurer la charge de travail conformément aux cadres d'organisation définis par la direction". Selon SUD-Rail, les plannings pour la période de décembre à juin prochain sont établis "avec des effectifs réduits de 7 à 40% selon les établissements". Les deux autres organisations (Unsa et CFDT) n'appellent pas à la grève mais ont déposé chacune une "demande de concertation immédiate". "Les autres syndicats nous soutiennent car ils voient bien la colère des contrôleurs", observe M. Fargallo.

