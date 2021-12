Compétition d'aviron en salle ouverte à tous à Mondeville ce samedi

Cette compétition gratuite est aussi ouverte à tous les sportifs majeurs licenciés ou non (sur présentation de la licence ou d'un certificat médical). Il s'agit de courses en ligne, chronométrées, menées sur une distance définie par la catégorie à laquelle appartient le ou les rameurs participants :



Minimes 1 000 m

Cadets & cadettes 1 500 m

Juniors & Seniors débutants 1 000 m

Juniors & Seniors confirmés 2 000 m

Challenge Inter-Entreprises 4 x 500 m

Challenge Universitaires 4 x 500 m

Course Open Loisirs & Vétérans 1 000 m

Relais Hommes & Mixtes 4 x 500 m

Relais Dames 4 x 500 m



La compétition se déroulera entre 14h et 18h dans la grande halle du village Oxylane à côté du magasin Décathlon, route de Paris à Mondeville. Les horaires précis de chaque course sont disponibles sur le site du club www.avironcaen.fr et sous le lien http://www.avironcaen.fr.