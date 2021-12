Bonne table : le Marégraphe vous accueille au bord des quais

Le restaurant le Marégraphe n’est pas nouveau à Rouen. On le connaissait et on l’appréciait tel qu’il était. Pourtant, il y a quelques mois, le restaurant situé en bord de Seine a changé de gérant. Le concept est resté similaire, à notre grand soulagement.