Des "Par-Courts croisés" tout autour de Caen

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre, c'est justement ce théâtre-là qui ira à la rencontre de son public. Le principe : acheminer en bus les spectateurs, par groupes de 50, de salle en salle et de ville en ville à la découverte de ces formats courts de spectacle. Vendredi, Eterville, Fleury-sur-Orne et Ifs débutent la soirée à 19h30 pour une programmation adultes et ados.

Suivra un week-end familial : samedi, c'est à Hérouville, Saint-Contest et Caen de se jeter à l'eau dès 16h. Enfin dimanche, Saint-Aubin d'Arquenay, Bénouville et Hermanville-sur-Mer à 16h. A chaque ville correspond un spectacle, vous n'avez plus qu'à choisir où commencer, et suivre le programme !



Pratique : Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 dans plusieurs villes de l'agglomération. Infos au 02 31 82 69 69 et sur www.espace-jean-vilar.com