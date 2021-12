Elections départementales: Jean Michel Houllegatte dit "stop" !

Il n'y aura pas de municipales "bis" à Cherbourg ! Si l'on pouvait s'attendre à voir les deux candidats du second tour, Jean-Michel Houllegatte (PS) et David Margueritte (UMP) s'affronter pour le mandat de conseiller départemental dans le canton Cherbourg-Octeville n°1, il n'en sera rien.



Au lendemain du vote interne des socialistes qui ont désigné mercredi 3 décembre ceux qui allaient les représenter aux élections départementales, le maire de Cherbourg indique à nos confrères de la Manche Libre qu'il ne sera pas candidat. Conseiller général du canton de cherbourg Nord-Ouest depuis 2008, Jean-Michel Houllegatte souhaite désormais se "concentrer et se consacrer exclusivement à sa tâche de maire et de vice-président de la Communauté urbaine de Cherbourg."



On ne connait pas encore le nom des candidats socialistes dans les trois cantons cherbourgeois. Il seront dévoilés la semaine prochaine.



Quant aux candidats soutenus par l'UMP, ils seront désignés le mardi 9 décembre par les militants et "validés" le jeudi 18 décembre par le parti.