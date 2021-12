Paris (AFP). UMP: Kosciusko-Morizet numéro 2, avec totale liberté de parole

Nathalie Kosciusko-Morizet a été nommée jeudi "numéro deux" de l'UMP, au poste de vice-présidente déléguée, avec "totale liberté de parole sur tous les sujets", a indiqué son entourage jeudi à l'AFP. Un communiqué de l'UMP précise que "les secrétaires nationaux thématiques lui seront rattachés" et qu'elle sera également "chargée de la refonte des statuts du mouvement, de la rénovation du parti, des relations avec les autres formations politiques et de la stratégie électorale". A l'UMP, on précise par ailleurs que le poste de numéro trois, celui de secrétaire général, revient à Laurent Wauquiez, qui, assure-t-on, aura "le contrôle des choix opérationnels", en étant "chargé des fédérations, des élections, des adhésions et de la formation des élus". Selon son entourage, NKM sera chargée de "définir la ligne politique du parti avec les secrétaires nationaux thématiques". "Mme Kosciusko-Morizet a obtenu de Nicolas Sarkozy la garantie et la certitude d'une totale liberté de parole sur tous les sujets, à tout moment", précise-t-on de même source.

