L'équipe de Tendance Ouest pose nu dans un calendrier ?

L'historique calendrier Pirelli publié depuis 1964... a fait des petits. Il était une exception jusqu'au jour où certains rugbymen se sont pris pour des dieux.

Depuis, l'homme de province, décomplexé, a été envahi par la sauvage envie d'illustrer les saisons et de rythmer le temps dans le plus simple appareil. Cette année dans la Manche, les pêcheurs de Granville ont joué les beautés grecques et les Jeunes Agriculteurs se sont mis au naturisme... avec un certain succès.

Floriane Bléas, journaliste Tendance Ouest en serait jalouse.