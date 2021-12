Paris (AFP). Couple ciblé parce-que juif: Valls dénonce l'horreur de Créteil

Manuel Valls a dénoncé jeudi "l'horreur de Créteil" après l'agression violente lundi contre un couple ciblé pour sa confession juive, soulignant sur Twitter que "la lutte contre l'antisémitisme est un combat de tous les jours". "L'horreur de Créteil est la démonstration immonde que la lutte contre l'antisémitisme est un combat de tous les jours. Soutien à la famille", peut-on lire dans ce message du Premier ministre posté sur son compte Twitter @manuelvalls. Un couple a été séquestré lundi à Créteil, la jeune femme violée et leur appartement cambriolé. Les trois agresseurs, selon le parquet, "partaient de l'idée qu'être juif signifiait que l'on avait de l'argent". Deux des agresseurs - le troisième est toujours en fuite - et un complice présumés ont été arrêtés. Ils ont été placés en détention provisoire mercredi soir après leurs mises en examen pour violences en "raison de l'appartenance religieuse" et "association de malfaiteurs", a annoncé le parquet. Les deux hommes impliqués directement dans le cambriolage de lundi sont également poursuivis pour vol avec armes, extorsion, séquestration, viol en réunion. Les cambrioleurs et leur complice sont également soupçonnés d'avoir "roué de coups", début novembre, un septuagénaire de confession juive dans la même ville du Val-de-Marne. Pour ces faits, ils ont également été mis en examen pour "violences en réunion sur personne vulnérable en raison de son appartenance religieuse". - Plan d'action "pas à la hauteur" - Ces affaires interviennent dans un contexte de résurgence des actes antisémites en France, dont le nombre a presque doublé (+91%) au cours des sept premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2013, selon le décompte du Service de protection de la communauté juive (SPCJ). Selon ce recensement, les actions (violences, attentats ou tentatives d'attentats, incendies, dégradations et vandalisme), en hausse de 126%, ont connu une progression plus forte que les simples menaces (propos, gestes, tracts, courriers, inscriptions, +79%). Quant aux opinions, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) a relevé dans son dernier rapport sur le racisme et l'antisémitisme que "pour la première fois" depuis 1990, "on assiste entre 2012 et 2013 à une baisse de la tolérance" concernant les Juifs. La CNCDH note la persistance d'"un certain nombre de clichés communément partagés sur les Juifs", en particulier par rapport à l'argent, "trait d'image particulièrement présent". Parallèlement à la hausse des actes antisémites, ceux visant les musulmans ont baissé d'environ 30% en France entre janvier et septembre 2014 par rapport à 2013, selon l'Observatoire national contre l'islamophobie. Il observe toutefois que cette baisse concerne les menaces (-44,9%) mais pas les actions, en hausse, elles, de 12,5%. "La recrudescence des actes racistes et antisémites ces derniers mois doit interpeller l'ensemble de la société quant aux moyens qu'elle déploie pour éradiquer ce mal qui menace notre vivre-ensemble", a réagi de son côté l'Union des mosquées de France (UMF), qui revendique 500 lieux de culte musulmans sous son autorité et "condamne avec la plus grande vigueur" l'agression de Créteil. Manuel Valls s'est engagé le 18 septembre à remettre à plat le plan national d'action contre le racisme et l'antisémitisme, selon lui "pas à la hauteur des enjeux".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire