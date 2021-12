Paris (AFP). Le chômage remonte à 9,9% au 3e trimestre en métropole

Après un semestre de stabilisation, le chômage est reparti à la hausse en France au troisième trimestre, atteignant 9,9% (+0,2 point) de la population active en métropole et 10,4% (+0,3 point) avec l'outre-mer, a annoncé l'Insee jeudi. En métropole, le taux de chômage, mesuré par l'Institut national de la statistique selon les normes du Bureau international du travail (BIT), retrouve son niveau du troisième trimestre 2013. En incluant l'outre-mer, le chômage est en hausse de 0,1 point sur un an. Cependant, l'Insee observe une hausse moins nette que celle du nombre d'inscrits à Pôle emploi, qui a grimpé de 4,3% sur un an en métropole.

