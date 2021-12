Foot - Malherbe explose à Guingamp

Menés au score dès les cinq premières minutes, les Caennais n'ont visiblement jamais été dans le tempo de cette rencontre. Si ce n'est sur l'égalisation de Yahia qui ne précédait que de quelques instants, le deuxième but guingampais. Alors qu'à la mi-temps, on esperait un second acte plus favorable aux Normands, c'est tout l'inverse, qui s'est produit. Réduits à 10 après l'explusion de Jean Jacques Pierre pour une main annihilant une occasion de but, les coéquipiers de Rémi Vercoutre encaissaient ensuite 3 buts scellant définitivement leur sort.

Mettant fin à une série de trois défaites en Ligue 1, les coéquipiers de l'ancien Caennais Jérémy Sorbon, dernier avant ce match, sortent du même coup de la zone rouge dans laquelle Malherbe fait sont entrée à la 18e place, à égalité de points avec le 19e, Lens et le 20e, Bastia.

Une bien mauvaise nouvelle pour Caen qui recevra l'OGC Nice, ce samedi à D'ornano. Un match à suivre en direct sur Tendance Ouest.