Sortir dans l'Orne : jeudi 4 décembre

Demain soir, au Quai des Arts à Argentan, 4M4A, quatre mythes, quatre auteurs. C'est un spectacle de marionnettes. Rendez-vous ce vendredi à 20h30 pour y assister. L'entrée varie entre 6 et 12€.



La ville de Bellême fête Noël à partir de demain et tout ce week-end. Marché de Noël, spectacles, jeux géants, l'arrivée du Père Noël et des animations de rues sont prévues pendant ces 3 jours de festivités. Le programme complet est à retrouver sur www.bellemenoel.fr



A partir de dimanche et jusqu'au 10 décembre la crème du tennis français s'affronte au Zénith de Caen. L'une des têtes d'affiche de cette édition 2014, c'est l’espagnol Tommy Robredo qui ravi l’un des organisateurs du tournoi, Wilfried Pick, qui est également le Président du Tennis Club de Caen. Pour accéder à la billetterie rendez-vous sur open-de-caen.com