Final Four de Handball au Kindarena : l'interview exclusive du président de la Ligue de Normandie

Après l'annonce de l'organisation du Final Four au Kindarena de Rouen, le président de la Ligue de Normandie que vous êtes doit se réjouir.

"Je suis très heureux que le bureau directeur de la Ligue National de Handball ait attribué l'organisation du Final Four à la Ligue de Normandie associé au Oissel Métropole Rouen Normandie Handball. C'est une première pour cette compétition : jusque-là, l'organisation du Final Four avait toujours été attribuée à des clubs de LNH, de l'élite."

Ce doit être une fierté pour la Ligue de Normandie ?

"C'est une reconnaissance de la qualité de notre dossier. En recevant ces deux dernières années l'équipe de France masculine et féminine de Handball, nous avons conforté le bureau directeur dans sa décision.

C'est également la reconnaissance du gros travail fait par le Oissel Métropole Rouen Normandie Handball pour se structure et accéder à court terme à l'élite du handball français. Cette potentialité a été déterminante dans le choix du comité directeur."

Après l'organisation de matchs du mondial 2017 de handball et maintenant le Final Four, peut-on dire que la Haute-Normandie est devenue une place forte du handball français ?

"Le choix qu'a fait la LNH crédibilise l'implantation du handball de haut niveau sur le territoire. Après, encore faut-il y accéder sportivement. Avec 34 000 licenciés en Haute et Basse-Normandie, on se doit d'avoir des clubs de très haut niveau pour développer le handball au niveau régional tout en aidant au développement des petites structures."

Aujourd'hui, quel est le club normand le mieux placé pour accéder à la première division ?

"Le Oissel Métropole Rouen Normandie Handball veut y accéder à court terme. Vernon doit retrouver sa place en Pro D2 le plus rapidement possible. Mais Cherbourg est le club le mieux placé, le club le plus structuré pour évoluer de manière pérenne dans l'élite du handball français. Il va réaliser une très bonne saison en Pro D2 : quand un club se structure ainsi, il a pour objectif de franchir le pas. Il ne leur manque plus qu'une grande salle pour accueillir les nombreux supporters de la JS Cherbourg."

Pratique : samedi 28 mars, demi-finales Cesson-Nantes et Toulouse-Dunkerque. Dimanche 29 mars, finale. Horaires non précisées.