Paris (AFP). Faouzi Lamdaoui, conseiller de Hollande convoqué en justice, démissionne

Faouzi Lamdaoui, conseiller de François Hollande, cité à comparaître en correctionnelle pour "abus de biens sociaux", a présenté sa démission mercredi, a annoncé l'Elysée. M. Lamdaoui, considéré comme un proche du président de la République, a présenté sa démission "pour se défendre suite à sa citation en correctionnelle pour des faits remontant à 2007-2008", a précisé l'Elysée dans un communiqué. Ancien chef de cabinet de M. Hollande lors de sa campagne présidentielle, M. Lamdaoui était depuis mai 2012 le conseiller "Egalité et diversité" du président. M. Lamdaoui est cité à comparaître en correctionnelle pour "abus de biens sociaux", "blanchiment d'abus de biens sociaux" et "faux et usage de faux" par le parquet de Paris, à l'issue d'une enquête préliminaire ouverte en janvier 2013. Au coeur de cette affaire, une société de transport, Alpha Distributions, devenue par la suite Alpha. Les enquêteurs considèrent que M. Lamdaoui - qui en était officiellement salarié - était le gérant de fait de cette société dont le principal client était un laboratoire photographique. M. Lamdaoui est soupçonné d'avoir perçu en 2007 et 2008 d'Alpha Distributions une rémunération supérieure à celle qu'il a déclarée. L'incrimination de "faux et usage de faux" renvoie à l'utilisation indue dans les statuts de la société Alpha de la signature d'une femme, Naïma Belaïd, qui avait porté plainte pour "faux" en 2012. Un frère de M. Lamdaoui est également cité à comparaître pour "blanchiment d'abus de biens sociaux". Il était titulaire d'un compte sur lequel ont été versées des sommes provenant d'Alpha Distributions.

