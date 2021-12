Un salon de thé 100% manga à Caen

C'est sans complexe que Kevin et Ronald Padovan, 22 et 25 ans, ont récemment plaqué leur vie de gendarme pour "vivre de leur passion". Un regard sur la vitrine de la boutique qu'ils ont ouverte à la mi-novembre suffit pour comprendre de quoi il s'agit : un manga kissa. Les nipponophiles auront déchiffré. Il s'agit d'un salon de thé entièrement dédié aux mangas, ces célèbres bandes dessinées japonaises. "Contre 3 € l'heure, nous offrons l'accès à nos clients à 4 000 tomes, puis c'est 2 € les heures suivantes". Après quinze jours d'ouverture, l'adresse a déjà tapé dans l’œil de passionnés, puisque le salon de lecture, situé sur l'arrière de la boutique, est même fréquenté en milieu de semaine.

A la vente, un autre millier de mangas dont les célèbres séries One Piece, Naruto et Fairy Tail. "On suit ces collections de près d'autant que c'est avec les deux premières que nous avons commencé à véritablement nous passionner pour les mangas il y a une douzaine d'années." Le monde de l'entrepreneuriat qu'il découvre ne leur fait pas peur, d'autant qu'en dehors du pays du Soleil-levant, la France est le premier pays consommateur de mangas au monde. Pas petite la niche donc. Et pour mieux équilibrer leur bilan, les deux frères misent sur des produits dérivés et des friandises surprenantes. Outre les traditionnels, bien que difficilement dénichables à Caen, sodas et autres thés glacés japonnais, Yashiro Manga propose des produits uniquement conçus pour le marché nippon. "C'est le cas par exemple des Kit-Kat que nous proposons à la fraise, au chocolat et même au thé vert !". Les M&M's aux amandes confortent le caractère atypique de l'offre. Si tant est qu'il y avait besoin de le prouver.



Pratique. Yashiro Manga. 5 rue Guillaume Le Conquérant à Caen. Ouvert 7/7 de 10h à 20h, et à partir de midi le dimanche.