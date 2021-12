Ce n'est finalement pas du tout ce qui s'est passé : les anti-GDE ont appris que l'entreprise avait demandé au tribunal d'Argentan de récuser l'experte judiciaire qu'il avait nommée, et qui est en charge des analyses sur et autour du site d'enfouissement de déchets automobiles. Experte qui venait de demander un certain nombre de documents à GDE...

Noëlle Sandoz, présidente de l'association Nonant Environnement :

La mobilisation d'une centaine d'anti-GDE, à la mi-journée à Nonant-le-Pin Impossible de lire le son.

Du coup, oubliée la manifestation prévue au Haras du Pin; direction le site GDE.

Tout le monde a embarqué dans trois camions bétaillère. La centaine d'opposants à GDE, dont quelques élus, a envahi l'entrée du site d'enfouissement. Là-même où leur campement avait été installé pendant près d'un an, jusqu'à ce qu'ils soient délogés par les gardes mobiles. J-Pierree Fontaine, maire de la commune de Macé:

Rapidement, une trentaine de gendarmes arrivent, sécurisent l'entrée du site. Mais les militants ont réussi leur action médiatique devant les caméras de télévision.

Des actions du même type doivent être effectuées sur une trentaine de "sites inutiles", d'ici samedi, sur tout le territoire français. Les opposants à ces sites, comme le barrage de Sivens ou l'aéroport de Notre Dame des Landes, sont en train de tous se liguer au niveau national.