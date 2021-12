Paris (AFP). Air France: les pilotes approuvent finalement le projet de low cost Transavia

Ils ont finalement dit "oui". Les pilotes d'Air France ont voté mercredi de justesse en faveur du développement de la low cost Transavia France, deux mois après une grève historique qui avait provoqué un divorce entre direction et syndicats. Un dernier acte de la saga Transavia reste cependant à écrire jeudi, avec une réunion décisive du SNPL, le premier syndicat de pilotes d'Air France. Fer de lance de la grève de septembre, la signature de ce dernier est nécessaire pour valider le vote des pilotes, qui n'a pas de valeur juridique. Les quelque 3.800 professionnels du ciel appelés aux urnes se sont prononcé à une courte majorité pour l'expansion de Transavia France, le "oui" l'emportant avec 53% des suffrages exprimés. La forte participation (80%) assure cependant une légitimité certaine au camp vainqueur, en même temps qu'elle influence probablement la décision à venir du SNPL Air France. Jeudi, le syndicat majoritaire de pilotes élit son nouveau bureau et son nouveau président, avant de rendre son verdict dans la foulée. Un vote contraire à celui des pilotes paraît improbable, à près de trois mois des élections professionnelles. D'autant que près de 60% des adhérents du SNPL ayant pris part au référendum ont voté "oui". Air France s'est félicité du "résultat positif" de la consultation, qui met fin à "une période d'incertitude" et permettra à Transavia de devenir "la première compagnie low cost à Paris-Orly dès l'été 2015". S'il était adopté, le document soumis à consultation modifierait l'accord de 2007 signé à la création de Transavia. Une seule modification notable serait apportée, mais de taille: sa flotte maximale passerait de 14 à 40 avions. Dès l'été prochain, 21 avions aux couleurs de Transavia seraient en circulation. L'entreprise espère faire voler 37 Boeing 737 à l'horizon 2019. Le projet d'accord organise également le détachement des pilotes d'Air France volontaires pour rejoindre Transavia, par le biais de primes d'incitation notamment. Air France-KLM espère rattraper avec Transavia le retard pris sur les mastodontes du transport aérien à bas coûts (Ryanair, easyJet), particulièrement offensifs sur les marché français et européen. C'est toute la stratégie de son plan "Perform 2020", présenté début septembre. - Turbulences en interne - La grève des pilotes, opposés aux conditions de développement de la low cost, avait porté un coup d'arrêt à ces ambitions, en clouant au sol la moitié des avions d'Air France pendant deux semaines, du jamais vu pour cette catégorie de personnel. Le mouvement social avait pris fin le 28 septembre, à l'initiative du SNPL, sans qu'aucun accord ne soit trouvé. Le bras de fer avait tourné à l'affrontement entre direction et syndicats, chacun renvoyant sur l'autre la responsabilité d'un conflit qui a coûté cher, tant en termes d'image que de finances, avec une facture estimée jusqu'à 350 millions euros au troisième trimestre. Les syndicats ont dénoncé les "provocations" d'Alexandre de Juniac, le PDG d'Air France-KLM, qui avait menacé de dénoncer les accords signés avec les pilotes ou de créer une compagnie soeur de Transavia pour contourner l'hostilité de la profession. La longue grève de septembre a également créé de fortes turbulences en interne entre les différentes catégories du personnel. Si la CGT, premier syndicat de la compagnie, a soutenu les pilotes à demi-mot, la CFDT et la CFE-CGC ont fortement condamné un mouvement qualifié de "corporatiste", qui a réduit à néant les efforts consentis lors du plan de restructuration "Transform 2015", supportés pour l'essentiel par les autres catégories de personnel. Au sein des pilotes, l'unité syndicale s'est en revanche maintenue jusqu'à l'issue de la grève. Seule différence, le SNPL n'a donné aucune consigne de vote lors du référendum, contrairement au Spaf (deuxième syndicat) et à Alter (non représentatif), partisans du "non".

