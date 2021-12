Sortie cinéma : Paddington

En les quittant, il leur promet de les accueillir chaleureusement à Londres. Des années plus tard, un terrible tremblement de terre ayant dévasté la région, leur fils décide de partir pour Londres. Il arrive à la gare de Paddington, où il croise la route de la famille Brown. Si Mary est prête à l’accueillir, Henry, son époux, craint pour la sécurité de ses enfants.



Destiné aux enfants, ce film charmant, le premier des films de Noël, met en scène un célèbre et craquant personnage anglais, dû à la plume de Michael Bond, qui l’a créé en 1958. Après de nombreuses adaptations pour la télévision, c’est la première fois que ses aventures sont portées au cinéma.

Avec la voix de Guillaume Gallienne dans la version française, ce petit ours, plein de charme et d’astuce, mais aussi aventureux que gaffeur, plaira beaucoup aux enfants, qui ne s’étonneront guère de l’entendre parler comme eux. Certes, l’histoire est très politiquement correcte, puisqu’elle parle de l’accueil de l’étranger clandestin et de la lutte contre les préjugés. Mais qu’importe ! On suit ces aventures avec intérêt, d’autant plus que l’animation est très réussie et qu’il y a beaucoup de trouvailles dans les images.

Le seul reproche que l’on puisse faire à ce film charmant c’est de ne pas être assez drôle. Mais il ravira sûrement les petits.