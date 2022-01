Green Day en live de Cherbourg

Green Day, groupe rock californien qui a vendu plus de 65 millions d'albums dans le monde vous donne rendez-vous à Cherbourg, au Méga CGR pour la diffusion d'un concert issus de leur dernière tournée

Enregistré à l’Olympiahalle de Munich en Allemagne. GREEN DAY comme vous ne les avez jamais vu auparavant – pour la 1ère fois sur grand écran en haute définition et en son Surround 5.1 ! Tous les hits du groupe comme "Boulevard of Broken Dreams", "Wake Me Up When September Ends" ou encore "21 uns" à découvrir en live jeudi à 20h30