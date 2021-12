David Goffin : "Caen, terre idéale pour préparer la saison"

Le Belge David Goffin était 113e joueur mondial lors de la finale de l’Open l’an passé. Il est actuellement 22e à l’ATP.

Pourquoi revenir à Caen cette année ?

“Pour nous, c’est déjà le début de la saison 2015. On est dans les derniers réglages, alors faire l’Open de Caen, c’est idéal pour bien préparer l’an prochain. Il y a des matchs de très haut niveau à jouer, ce qui permet donc de retrouver la compétition.”

Vous avez fait un bond de 90 places en un an au classement mondial. Êtes-vous surpris ?

“Un peu oui. Je jouais bien à l’entraînement et j’avais montré un bon niveau à Caen après une blessure. J’ai fait des challengers pour retrouver la confiance. C’est sympa pour moi de revenir à Caen. C’est un bon souvenir d’autant que j’ai un titre à défendre ici... J’espère jouer mieux encore cette année.”

Vu votre progression, vous êtes forcément le favori à Caen...

“(Rires) Je ne sais pas. Robredo, Gasquet et Chardy c’est très fort, sans oublier les outsiders. Le tableau est de plus en plus fort.”