Berlin (AFP). Lufthansa: nouvelle grève sur à l'appel d'un syndicat de pilotes

L'un des principaux syndicats de pilotes en Allemagne a appelé à un nouvel arrêt de travail des pilotes de la Lufthansa sur les vols long-courrier et le fret jeudi en raison d'un conflit relatif aux indemnités de départ en retraite. La grève, la onzième depuis avril et qui suit un mouvement de 36 heures qui doit prendre fin mardi à minuit, débutera jeudi à 3 heures locales (2 heures GMT) et s'achèvera à 23h59 (22h59 GMT), a précisé le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit dans un communiqué mardi soir. Le conflit social entamé au printemps s'est durci au sein de la compagnie aérienne allemande ces derniers jours avec un mouvement de grève de 36 heures entamé lundi midi et qui s'est traduit par l'annulation de plus d'un millier de vols. Ces annulations ont concerné à la fois des liaisons au départ et à l'arrivée de Francfort et de nombreux aéroports internationaux, tels que Londres, Séoul, Dubaï, Tel Aviv ou encore Buenos Aires. Les filiales Germanwings et les vols courte et moyenne distance ne sont en revanche pas concernés par le mouvement de jeudi, a précisé le syndicat. Les pilotes de Lufthansa s'opposent à de nouvelles conditions de fin de carrière. Ils entendent garder la possibilité de prendre une pré-retraite à 55 ans avec 60% de leur salaire avant d'atteindre l'âge officiel de la retraite à 65 ans. Lufthansa parvient souvent à limiter la gêne occasionnée par les grèves en faisant voler d'autres pilotes, dont certains par exemple qui occupent maintenant d'autres fonctions au sein de la société, et en prévenant à l'avance les passagers.

