Tokyo (AFP). Japon: la fusée H-2A décolle pour placer dans l'espace la sonde Hayabusa-2

La fusée japonaise H-2A a décollé mercredi après-midi (heure locale) du sud du Japon pour placer dans l'espace la sonde Hayabusa-2 qui a rendez-vous en 2018 avec un astéroïde, selon les images diffusées en direct par l'Agence japonaise d'exploration spatiale (Jaxa). Le tir a été effectué comme prévu à 13h22 (04h22 GMT) depuis la base méridionale de Tanegashima sous un ciel bleu légèrement nuageux, après deux reports successifs dus à de mauvaises conditions météorologiques. Ce lancement devait initialement avoir lieu dimanche dernier. "La trajectoire suivie est conforme au plan de vol", a assuré un commentateur de la Jaxa plusieurs minutes après le départ. Il faudra cependant attendre une heure et 47 minutes de vol avant la séparation de la sonde Hayabusa-2, qui devra ensuite se diriger vers 1999 JU3, un astéroïde primitif à peu près sphérique de moins d'un kilomètre de diamètre, qu'elle devrait atteindre aux environs de la mi-2018. L'objectif: collecter des poussières du sous-sol de ce corps céleste rocheux qui contient du carbone et de l'eau, pour tenter de comprendre quelles matières organiques et aqueuses étaient originellement présentes dans le système solaire. Le retour sur Terre est prévu en 2020, si tout va bien. "Cette mission de recueil de matières primitives a le potentiel pour révolutionner notre compréhension des conditions de formation des planètes", écrit l'équipe qui pilote le projet au sein de la Jaxa. "Cela peut en outre nous fournir des informations importantes" pour mieux protéger la planète. Hayabusa-2 est presque similaire à son aînée Hayabusa lancée en 2003, mais elle bénéficie de technologies améliorées tirant les leçons des nombreuses avaries dont avait été victime la première mission. Ce programme spatial vers l'astéroïde Itokawa avait finalement réussi, mais au terme d'une interminable épopée de 7 ans.

