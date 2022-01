Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 22 novembre

Take That

Le groupe mythique des années 90 « Take that » est de retour avec un nouvel album! Robbie Williams et Gary Barlow avait enregistré un duo ensemble, ils sont maintenant tous les 5 réunis avec « Progress ». Je vous rappelle que le groupe Take That c'est Plus de 80 millions d'albums et 15 millions de places de concert. La dernière tournée s'est d'ailleurs arrchée en quelques heures et affiche complet partout. Découvrez "The Flood", 1er extrait de ce nouvel album.

Vidéo 1 en bas de l'article

Zucchero

Après 3 ans d'absence, Zucchero revient avec « Chocabeck ». Cette expression vient de choca » « faire un bruit » et « beck » le bec (d'un oiseau). C'est donc un bec qui fait du bruit en traduction littérale, parce qu'il n'y a rien dans le bec. « C'était une expression que mon père utilisait quand j'étais petit » précise Zucchero. « Quand je lui demandais s'il y avait quelque chose à manger, au lieu de me dire qu'il n'y avait rien, il préférait me répondre « Il y a du chocabeck ». Pendant des années, j'ai cru que ces « chocabecks » existaient vraiment et étaient délicieux. D'ailleurs, si quelqu'un en a quelque part, je suis toujours partant pour en gouter ». Découvrez « Alla fine » 1er single tiré de cet album:

Vidéo 2 en bas de l'article



Debout sur le zinc

Cette semaine également, sortie du nouvel album live de Debout sur le Zinc, intitulé « De Scy de Lla ». Pour vivre un concert de debout sur le zinc comme si vous y étiez, c'est à partir d'aujourd'hui dans les bacs. Extrait avec « Je cherche encore »:

Vidéo 3 en bas de l'article



Calogero

Enfin Calogero sort un best of avec 13 de ses plus grands titres réenregistrés. L'album s'appelle «VO ». D'un côté , vous avez les titres dits classiques et sur le 2ème CD, ce sont les mêmes mais en version orchestrale et symphonique. Il y a 1 inédit sur cet album, « c'est d'ici que je vous écris est son titre », je vous propose de le regarder:

Vidéo 4 en bas de l'article