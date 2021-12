Paris (AFP). Ligue 1: Marseille, leader fragile après son nul à Lorient

Marseille se trouve à portée de fusil du Paris SG, qui se déplace à Lille mercredi, après son nul (1-1) face à des Lorientais combatifs, mardi, lors de la 16e journée de Ligue 1. L'OM ne compte que deux points d'avance sur le club de la capitale, même s'il a mis fin à une série de trois défaites à l'extérieur, toutes compétitions confondues, chez le 14e provisoire de la Ligue 1. L'entraîneur Marcelo Bielsa avait opté pour un système assez prudent, avec une défense à 5, Benjamin Mendy et Brice Dja Djedje étant chargés de contenir les ailiers lorientais Maxime Barthelmé et Raphaël Guerreiro. L'OM, avec un fort accent breton, puisque trois titulaires - Jérémy Morel, Alaixys Romao, André-Pierre Gignac -et un remplaçant, Mario Lemina, ont porté le maillot de Lorient au cours de leur carrière, a réalisé une première période assez poussive. Gignac, à qui Lamine Koné a livré un duel intense, a manqué de précision sur toutes ses occasions, comme sur cette tentative de lob ratée (24e) ou sur une reprise de volée mal cadrée sur un centre de Dimitri Payet (26e). A la 71e minute, il a récupéré un ballon relâché par le portier adverse après un duel aérien. Seul face au but quasiment vide, il tirait sur le seul défenseur revenu sur sa ligne, le latéral Vincent Le Goff. Et à la dernière minute, il s'est encore retrouvé face aux cages lorientaises, mais il tirait une nouvelle fois droit sur un adversaire, le gardien Benjamin Lecomte. - Peu d'occasions franches - A sa décharge, si Payet et Florian Thauvin ont beaucoup tenté, Marseille a eu beaucoup de mal à se créer des occasions vraiment franches pendant presque une heure. Il y a tout de même eu quelques jolis mouvements comme ce décalage de Thauvin pour Dja Djedje qui débordait et centrait en retrait pour Abdelaziz Barrada. Mais sa reprise ne trouvait pas le cadre, alors qu'il était à dix mètres des cages adverses (28e). L'ouverture du score par Payet à la 32e minute, sur une frappe enroulée, que le gardien Benjamin Lecomte n'avait pu sortir du cadre, semblait presque une aubaine (0-1). Malheureusement pour eux, cet avantage ne durait guère, puisque l'arbitre sifflait un pénalty litigieux pour une intervention en retard de Mandanda sur Benjamin Jeannot. L'ancien Marseillais Jordan Ayew, encore très bon sur ce match, ne tremblait pas et prenait son ancien coéquipier à contre-pied (1-1, 35e). Une reprise de Mendy sur une louche de Payet (53e) et une tête de Rod Fanni sur un centre de Dja Djedje, à la suite d'un corner joué à deux avec Barrada (58e) faisaient passer quelques frissons dans les travées du Moustoir en début de deuxième période. Peu avant l'heure de jeu, Bielsa prenait des risques en faisant entrer Michy Batshuayi à la place de Barrada, mais cela ne changeait pas grand chose au match. Dans les 20 dernières minutes, les Marseillais ont poussé, sentant que les Lorientais commençaient à piocher physiquement. A dix minutes de la fin, Batshuayi dribblait le gardien, mais le capitaine des Merlus, Wesley Lautoa, taclait sur sa ligne de but pour sauver. A la 87e, sa frappe en pivot qui filait dans le coin en bas à gauche des buts de Lecomte était déviée en corner par ce dernier, du pied gauche. Intraitable à domicile, Marseille va devoir vite recommencer à gagner des points loin de ses bases s'il veut continuer à tenir la dragée haute au PSG.

