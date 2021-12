Après leur tour de France à pied, les amoureux posent leurs valises à Saint-Aubin

Difficile de croire qu'il y encore quelques mois, Aurélie Derreumaux était consultante en recrutement dans la finance, boulevard Haussmann à Paris. A 35 ans aujourd'hui, cette dernière a troqué son tailleur noir contre une paire de chaussures de marche et autres vêtements décontractés. « J'avais envie de quitter ce milieu », se souvient-elle. Quand elle rencontre Laurent Granier, en 2009, c'est le coup de foudre. Lui est réalisateur, avec à son actif, à 39 ans aujourd'hui, des voyages et des documentaires réalisés, à faire pâlir le plus petit des rêveurs.

Après avoir parcouru la planète, le couple se lance en 2011 le défi de faire le tour de France à pied, au plus près des frontières. « Personne ne l'avait jamais fait. Et nous nous sommes rendus compte que nous connaissions peu la France. C'était comme un retour aux sources », explique Laurent Granier.

Sac sur le dos, les amoureux partent de Bray-Dunes, à l'est de Dunkerque. 6 000 kilomètres, en un an. Pour ne pas rester dans leur bulle, Aurélie Derreumaux et Laurent Granier mettent en place un dispositif sur Internet, afin permettre au grand public de les géolocaliser et de marcher avec eux. Quelques centaines de mètres seulement. Ou plus si affinités ! « Une dame a été à nos côtés cinq jours », se souvient la jeune femme.

C'est également par le biais des rencontres que le couple se loge. Jusqu'à arriver un soir, à Saint-Aubin-sur-Mer, à quelques kilomètres de Caen. « On nous a prêté une maison, face à la mer », se souviennent-ils. Ils tombent immédiatement amoureux « du coin ». A tel point qu'après leur aventure hexagonale, ils choisissent de s'y installer en septembre 2013. « C'était devenu viscéral ». De là, ils assurent la promotion de leurs productions : documentaires, livres etc. Et maintenant qu'ils ont trouvé leur port d'attache, les jeunes gens se sont lancés dans un autre projet fou, après avoir donné naissance à une petite fille. « Laurent m'a demandé en mariage. J'ai dit oui ! Mais comme nous ne savons pas de quel mariage nous avons envie, nous allons aller voir comment cela se passe ailleurs ! Et on va décider »

Le projet a séduit France Ô et France 5. Bref, l'aventure continue !

Pratique. Aurélie Derreumaux et Laurent Granier sont les auteurs de trois ouvrages :

La France en sac à dos, Ed. Belin

Le Tour de France, Ed. Glénat

Bienvenue chez vous, Ed. Solar